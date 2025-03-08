Не лише Київ: де ще зараз в Україні рекордне забруднення повітря (карта)
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Якість повітря в Києві та інших містах України різко погіршилася.
У суботу, 8 березня, у кількох містах України значно погіршилася якість повітря. Рівень забруднення у Києві, Івано-Франківську, Білій Церкві, Дніпрі та Черкасах перевищив 150 одиниць, що є небезпечним для здоров'я людини.
Про це повідомляє моніторингова система якості повітря SaveEcoBot.
Де ситуація найгірша?
- Київ – понад 150 одиниць
- Івано-Франківськ – 156 одиниць
- Біла Церква – 153 одиниці
- Дніпро – 158 одиниць
- Черкаси – 156 одиниць
Чому повітря стало таким забрудненим?
Фахівці пояснюють, що до такого рівня забруднення призвели:
- Пожежі в екосистемах різних регіонів України
- Несприятливі метеорологічні умови – низька швидкість вітру сприяє накопиченню шкідливих речовин у приземному шарі атмосфери
Як уберегти здоров'я?
- Зачиняти вікна, щоб уникнути потрапляння забрудненого повітря в оселю
- Менше перебувати на вулиці, особливо дітям, людям похилого віку та тим, хто має захворювання дихальної системи
- Вживати більше води для швидшого виведення токсинів з організму
- Використовувати очищувачі повітря, якщо є така можливість
Жителям Києва, Івано-Франківська, Білої Церкви, Дніпра та Черкас радять уважно стежити за рівнем забруднення повітря та уникати перебування на відкритому повітрі у періоди його значного погіршення.
Раніше "Телеграф" писав про те, що у Броварах Київської області у п’ятницю, 7 березня, значно погіршилася якість повітря. В декількох районах показники становили понад 150 одиниць забруднення, що є небезпечним для здоров’я людини.