Не лише Київ: де ще зараз в Україні рекордне забруднення повітря (карта)

Якість повітря в Києві та інших містах України різко погіршилася.

У суботу, 8 березня, у кількох містах України значно погіршилася якість повітря. Рівень забруднення у Києві, Івано-Франківську, Білій Церкві, Дніпрі та Черкасах перевищив 150 одиниць, що є небезпечним для здоров'я людини.

Про це повідомляє моніторингова система якості повітря SaveEcoBot.

Де ситуація найгірша?

Київ – понад 150 одиниць

– понад 150 одиниць Івано-Франківськ – 156 одиниць

– 156 одиниць Біла Церква – 153 одиниці

– 153 одиниці Дніпро – 158 одиниць

– 158 одиниць Черкаси – 156 одиниць

Чому повітря стало таким забрудненим?

Фахівці пояснюють, що до такого рівня забруднення призвели:

Пожежі в екосистемах різних регіонів України

Несприятливі метеорологічні умови – низька швидкість вітру сприяє накопиченню шкідливих речовин у приземному шарі атмосфери

Як уберегти здоров'я?

Зачиняти вікна, щоб уникнути потрапляння забрудненого повітря в оселю Менше перебувати на вулиці, особливо дітям, людям похилого віку та тим, хто має захворювання дихальної системи Вживати більше води для швидшого виведення токсинів з організму Використовувати очищувачі повітря, якщо є така можливість

Жителям Києва, Івано-Франківська, Білої Церкви, Дніпра та Черкас радять уважно стежити за рівнем забруднення повітря та уникати перебування на відкритому повітрі у періоди його значного погіршення.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у Броварах Київської області у п’ятницю, 7 березня, значно погіршилася якість повітря. В декількох районах показники становили понад 150 одиниць забруднення, що є небезпечним для здоров’я людини.