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Не лише Київ: де ще зараз в Україні рекордне забруднення повітря (карта)

Автор
Олена Завальнюк
Дата публікації
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Автор
Погана якість повітря в Україні Новина оновлена 08 березня 2025, 12:57
Погана якість повітря в Україні. Фото Колаж "Телеграфу"

Якість повітря в Києві та інших містах України різко погіршилася.

У суботу, 8 березня, у кількох містах України значно погіршилася якість повітря. Рівень забруднення у Києві, Івано-Франківську, Білій Церкві, Дніпрі та Черкасах перевищив 150 одиниць, що є небезпечним для здоров'я людини.

Про це повідомляє моніторингова система якості повітря SaveEcoBot.

Де ситуація найгірша?

  • Київ – понад 150 одиниць
  • Івано-Франківськ – 156 одиниць
  • Біла Церква – 153 одиниці
  • Дніпро – 158 одиниць
  • Черкаси – 156 одиниць

Чому повітря стало таким забрудненим?

Фахівці пояснюють, що до такого рівня забруднення призвели:

  • Пожежі в екосистемах різних регіонів України
  • Несприятливі метеорологічні умови – низька швидкість вітру сприяє накопиченню шкідливих речовин у приземному шарі атмосфери

Як уберегти здоров'я?

  1. Зачиняти вікна, щоб уникнути потрапляння забрудненого повітря в оселю
  2. Менше перебувати на вулиці, особливо дітям, людям похилого віку та тим, хто має захворювання дихальної системи
  3. Вживати більше води для швидшого виведення токсинів з організму
  4. Використовувати очищувачі повітря, якщо є така можливість

Жителям Києва, Івано-Франківська, Білої Церкви, Дніпра та Черкас радять уважно стежити за рівнем забруднення повітря та уникати перебування на відкритому повітрі у періоди його значного погіршення.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у Броварах Київської області у п’ятницю, 7 березня, значно погіршилася якість повітря. В декількох районах показники становили понад 150 одиниць забруднення, що є небезпечним для здоров’я людини.

Теги:
#Україна #Повітря #Забруднене повітря #Якість повітря #Моніторинг повітря