Такої екстремальної магнітної бурі не було понад 20 років: на що впливає шторм і як він зачепив Україну

Наслідки можуть відчуватися ще два дні

У ніч проти 11 травня Землю накрила сильна магнітна буря. Для оцінки впливу активності сонця на магнітне поле Землі застосовується K-індекс і він досяг 9, що є максимальною відміткою.

За оцінками Центру прогнозування космічної погоди, у ніч на 11 травня K-індекс піднявся до 9-ї на три години. Відбулася екстремальна геомагнітна буря. K-індекс оцінюється за шкалою від 0 до 9. 0 — спокій або відсутність впливу, а 9 присвоюється найсильнішим геомагнітним бурям.

Наслідки цієї бурі можуть відчуватися ще два дні — 12-13 травня. В Україні пікова оцінка магнітної бурі у ніч на 11 травня сягнула 8 балів. Це було зафіксовано о третій годині, до 9 години ранку сила геомагнітних коливань сягатиме 7 балів.

Востаннє сонячна буря такої сили, як минулої ночі, досягала Землі понад 20 років тому — у жовтні 2003 року. Тоді вона викликала відключення електроенергії у Швеції, також було пошкоджено трансформатори у Південній Африці.

На початку поточного тижня Сонце викинуло кілька хвиль сонячної плазми, що попрямували до Землі. Це викликало полярне сяйво, яке вночі можна було спостерігати, зокрема й в Україні.

Сильні магнітні бурі викликають низку наслідків. Так, вони можуть стати причиною збоїв у роботі електромереж, призвести до пошкодження трансформаторів та інших компонентів. Крім того, вони можуть негативно впливати на роботу супутників. Це може проявлятися перебоями в телекомунікаціях, навігації та інших системах. Також сильні збурення магнітного поля можуть викликати сяйво на небі. Це відбувається досить часто.

Раніше "Телеграф" публікував фото неймовірного північного сяйва, яке спостерігали українці в ніч проти 11 травня. Його бачили жителі південних та східних регіонів країни.