Историческое солнечное пятно вернулось: готовиться ли к магнитным бурям в ближайшие дни

Это пятно снова трещит вспышками

Большое солнечное пятно AR3664, являвшееся источником суперсильной магнитной бури 10 мая, снова поворачивается лицом к Земле. Она напомнила о своем существовании с помощью солнечной вспышки класса Х2.8, то есть сверхмощной, но никакого влияния на Землю она не сделает.

Согласно данным сайта исследования космической погоды Spaceweather, взрыв на светиле привел к глубокому коротковолновому радиозатеманию над Восточной Азией и выбросил яркий выброс корональной массы (CME) в космос. Модель NASA предполагает, что он пролетит мимо Меркурия, Венеры и Земли и ни одна из этих планет от него не пострадает.

Астроному-любителю Майклу Карреру удалось сделать фото, когда произошел взрыв:

"Я не видел такого взрыва за 40 лет наблюдений за солнцем. Так быстро, так далеко в космос! Это было масштабно", — говорит Каррер.

Магнитные бури на Земле в течение 28 мая-2 июня

Согласно графику, обнародованному на сайте Meteoagent, можно узнать, ожидать ли какие-либо колебания до конца этой недели.

В течение 28 мая держится минимальная солнечная активность, не превышающая 3 баллов силы. Уже 29 мая ожидается небольшая буря в 4 балла.

Затем в течение 30 мая-2 июня прогнозируется геомагнитная тишина.

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