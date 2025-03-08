Чи святкують в Україні 8 Березня? Відповіли читачі "Телеграфу"

Думки традиційно розділилися

8 березня — свято, ставлення до якого в Україні неоднозначне — хтось вважає його "святом весни та краси", хтось — днем, який нагадує про плоди боротьби за права жінок. Є ті, хто взагалі не вважає цей день святом.

"Телеграф" запитав у своїх читачів та читачок у Facebook, чи святкують вони 8 березня. Варто зазначити, що відповідають на це питання майже самі жінки, переважна більшість відповідей — негативна.

Деякі коментаторки відповіли, що мають піднесений настрій. Радіють насамперед весні та увазі близьких, чи вільному дню.

"Весна, це уже свято, весну ніхто не відміняв", "А я святкую, на дворі сонечко, підсніжники розцвіли, я з задоволенням підчищаю троянди, підгрібаю в дворі і радію весні", "Так щоб святкувати, ні. Але нічого не роблю, то вже свято!", — пишуть читачки.

Інші відповіли, що не святкують через війну, яку продовжує вести проти нашої країни Росія. Планують відсвяткувати після перемоги за всі роки.

"Не до свят. Поздоровили один одного і все. Святкувати будемо після перемоги, за всі три роки", "Яке взагалі може бути свято при такій обстановці. Тривога за тривогою, а хлопці в окопах…", — пишуть коментаторки.

Раніше "Телеграф" публікував поради штучного інтелекту, що робити, якщо ви забули привітати кохану з 8 березня. Є кілька способів загладити провину.