Кістки пролежали 30-40 млн років: винороб з Австрії випадково знайшов неймовірний "скарб" (фото)

Знайдено останки як мінімум трьох доісторичних мамонтів

Винороб із австрійського Гобельсбурга під час ремонтних робіт випадково виявив кістки мамонта. Експерти кажуть, що вік цих останків може становити від 30 000 до 40 000 років.

Про свою незвичайну знахідку чоловік повідомив Федеральне управління пам’ятників. Далі археологи Австрійської академії наук почали на цьому місці розкопки. Про це пише ВВС.

"Я думав, що це просто шматок дерева, залишений моїм дідом. Але потім я його трохи покопав і згадав, що колись мій дідусь казав, що знайшов зуби. І тоді я одразу подумав, що це мамонт", — сказав винороб.

Так, за попередніми оцінками, чоловік під час ремонту виявив останки щонайменше трьох доісторичних мамонтів. Це робить цю знахідку однією з найбільших за останню сотню років.

Керівник розкопок Ханна Пароу-Сушон каже, що така щільна колекція кісток зустрічає дуже рідко. Вчені припустили, що на тому місці в кам’яному віці люди полювали та вбивали мамонтів.

Дослідження кісток може дати вченим нове уявлення про мисливські практики тих часів. Після того, як останки будуть досліджені, їх передадуть на реставрацію до Віденського музею природної історії.

Зазначається, що останню схожу знахідку робили неподалік цього місця. Це було 150 років тому у сусідньому винному погребі у Гобельсбурзі. Там знайшли культурні шари з кремінними артефактами, ювелірними скам’янілістю та деревним вугіллям.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вчені хочуть відродити шерстистого мамонта, який вимер величезну кількість років тому.