Залужний, Кім чи навіть Арестович? ШІ назвав головних фаворитів на пост президента України

Є кілька факторів, які на це вплинуть

Питання президентських виборів в Україні не раз підіймалось у мережі, проте більшість хвилює, хто ж саме може стати майбутнім кандидатом. Чи дійсно є вірогідність появи в цьому списку ексголовкома Валерія Залужного чи експрезидента Петра Порошенка.

"Телеграф" звернувся до штучного інтелекту Grok із цим питанням. Зауважимо, що наразі на офіційному рівні проведення президентських виборів та висування кандидатів не відбувається.

Grok сформував підбірку можливих кандидатів, враховуючи сучасний стан України через конфлікт з Росією, економічну кризу і мінливу громадську думку.

Хто може піти в президенти України?

Володимир Зеленський

Чинний президент — ключова фігура в сучасній політиці. На початку своєї президентської діяльності він мав шалену підтримку, проте з плином часу і продовженням війни його популярність знизилась. Одна, якщо Зеленський все ж піде на другий строк, його чекає чимало проблем і велика конкуренція. Його лідерство зараз не всі українці сприймають, як щось приголомшливе, особливо враховуючи затяжну війну. На думку ШІ, його шанси на переобрання майже повністю залежать від подальших дій і умов, на яких завершиться війна.

Валерій Залужний

Ексголовком Збройних сил України Залужний — дуже помітна фігура на політичній арені зараз. Його звільнення з посади головнокомандувача обурювало багатьох, адже в перший рік війни він збудував потужний авторитет серед українців. Громадяни сприймають його як компетентного та рішучого керівника, який добре проявив себе в кризовій ситуації. Військовий досвід Залужного на тлі війни — великий плюс. Але відсутність політичного досвіду на міжнародній арені — мінус. Навіть пропри це Залужний, на думку ШІ, має високий шанс стати кандидатом в президенти.

Віталій Кім

Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім ще на початку війни став дуже популярним. Його відео дивились на рівні зі зверненнями Зеленського, адже тоді народ потребував підтримки і впевненості. Основною для його успішної кампанії може стати медійність та практичний підхід, який українці пам'ятають з початку війни. Кім сприймається близьким до народу, його цілком можуть підтримати. Проте наявність успішного досвіду на регіональному рівні не може гарантувати те саме на міжнародній арені.

Олексій Арестович

Колишній радник Офісу президента — один з потенційних кандидатів. Він, які і попередні особи, здобув свою славу на початку війни. Тоді Арестович показав, що вміє пояснювати складні речі простими словами. Його харизма і медійність — плюси, а от нинішні заяви цілком могли відлякати виборців. На думку ШІ, його шанси дуже неоднозначні, і залежать від курсу, який він обере далі.

Петро Порошенко

Експрезидент України має невелику підтримку народу. На тлі Зеленського, за якого почалась війна, політика Порошенка може комусь здаватися успішнішою. Проте гучні корупційні справи досить сильно вплинули на його репутацію. ШІ вважає, що Порошенко має шанси в передвиборчій гонці, але за умови, що мобілізує зусилля, щоб переконати виборців.

Юлія Тимошенко

Ця жінка насправді — ветеран української політики. Вона кілька разів балотувалась в президенти, і досі має певну популярність серед виборців. Тимошенко, на думку ШІ, має непогані шанси, особливо якщо вміло побудує кампанію на тлі знецінення українців поточною владою.

Які фактори впливатимуть на вибір українців

Війна з Росією. Це один з визначних факторів долі виборів і більшості кандидатів. Українці, ймовірніше, обиратимуть тих, хто зможе зміцнити оборону країни, утримати чи побудувати стабільний мир. Тут цілком підходить Залужний.

Економіка. Економічна криза, яка з плином війни тільки поглиблюється, буде ще одним стовпом для будування передвиборчих кампаній. Тому наративи Тимошенко і практичний підхід Кіма можуть знайти відгук.

Міжнародна підтримка. Враховуючи сучасне становище України, вміння президента бути вмілим гравцем на міжнародній арені буде важливим. Тут підійдуть кандидати, які вже мають такий досвід, Зеленський та Порошенко.

Громадський настрій. Цей пункт на перший погляд здається незначним, але саме бачення народом майбутнього країни може мати чималий вплив. Тому харизма кандидатів відіграватиме свою роль, наприклад, як у Арестовича чи Залужного.

Хто має найбільше шансів?

На думку ШІ, наразі лідером з усіх названих є Залужний. Неабияку роль в цьому відіграє його зроблена за час війни репутація. До того ж він не заплямувався у політичних скандалах, виглядає як надійний кандидат. Але шанси кандидатів безперечно залежать від того, хто саме балотуватиметься. Також і Зеленський й досі вважається сильним гравцем, особливо, якщо побудує потужну кампанію. Доля інших залежить від їхніх кампаній.

ШІ зауважив, що наразі політична арена України мінлива, тому спрогнозувати, хто стане наступним президентом важко. Проте Залужний має непогані шанси, якщо все піде на вибори і вибудує правильно кампанію.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ШІ назвав найімовірніші варіанти, де проходитимуть мирні переговори України та Росії.