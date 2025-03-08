У Росії назвали чемпіона світу Клебо нелегетимним

Колишній російський спортсмен назвав успіх збірної Норвегії "несправжнім"

Дворазовий олімпійський чемпіон із біатлону Дмитро Васильєв прокоментував рекорд норвежця Йоганнеса Клебо за кількістю золотих медалей, виграних на одному чемпіонаті світу. Норвежець виграв шість і шести гонок, встановивши унікальне досягнення.

Відповідний коментар Васильєва наводить vseprosport.ru. За його словами, рекорд Клебо нібито нелегетимний, адже на турнірі не було росіян.

"Рекорд Клебо нелегітимний, оскільки він виграв ці медалі не в боротьбі з найсильнішими спортсменами. На чемпіонаті світу немає Большунова, інших російських лижників. Можна було взагалі не проводити цей турнір зараз, а просто роздати медалі норвежцям.

Нічого, настане час, коли всі дізнаються про ціну цих медалей норвежців, за рахунок яких заборонених препаратів вони домінували в лижних перегонах, у біатлоні. Це обов’язково розкриється. Мені хочеться подивитися на обличчя норвежців, коли виявлять їхню брехню та лицемірство", — сказав Васильєв.

Дмитро Васильєв

Нагадаємо, триразова олімпійська чемпіонка, президент Федерації лижних перегонів Росії (ФЛПР) Олена Вяльбе виграла шоу-перегонку, зрізавши дистанцію. До речі, саме вона закликала підірвати центр Лондона.