Будуть "молотити" весь місяць: на Землю в червні обрушаться магнітні бурі, коли чекати найпотужнішої

Місяць буде неспокійним

Магнітні бурі у травні 2024 року ще не закінчилися, але вчені вже попереджають про те, що червень виявиться таким же неспокійним. Геомагнітних штормів можна чекати ближче до другої половини місяця.

Про це дані сайту Meteoagent. Відповідно до них, першу потужну магнітну бурю у червні 2024 року слід очікувати 16 числа. Її К-індекс (градація потужності) досягне 5 балів – потужний геомагнітний шторм.

При цьому не можна сказати, що космічну погоду не буде штормити до цього. Середні магнітні бурі розпочнуться прямо з 1 числа. Їхній К-індекс (градація потужності) досягатимуть 4 балів.

Що таке магнітна буря

Магнітна буря — це обурення геомагнітного поля нашої планети, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Утворюються такі явища, коли з околицями Землі стикаються обурені потоки сонячного вітру, а потім взаємодіють із магнітосферою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, якою буде погода у найбільших містах України в останній понеділок травня.