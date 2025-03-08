В Києві дуже забруднене повітря: названо причини та поради, що робити

Чому киянам варто залишатися вдома: показники забруднення зашкалюють.

У Києві в суботу, 8 березня, значно погіршилася якість повітря. У декількох районах столиці рівень забруднення перевищив 150 одиниць, що є небезпечним для здоров’я людини.

Про це повідомляє SaveEcoBot. Подібна ситуація спостерігалася і в Броварах Київської області — 7 березня рівень забруднення повітря там також перевищував 150 одиниць, що свідчить про значне перевищення норми.

Згідно з інформацією провідного світового постачальника даних про забруднення повітря IQAir, станом на ранок 8 березня Київ посів 6 місце в рейтингу якості повітря серед великих міст світу (з індексом 157 — "нездорове").

Чому погіршилася якість повітря?

Експерти пояснюють, що ймовірною причиною такого забруднення є:

Пожежі в екосистемах Київської області

Несприятливі метеоумови – низька швидкість вітру сприяє накопиченню шкідливих домішок у приземному шарі повітря

Як уберегти здоров’я?

До покращення ситуації лікарі рекомендують:

Зачинити вікна, щоб уникнути потрапляння забрудненого повітря в приміщення

Обмежити перебування на вулиці, особливо людям із хронічними захворюваннями дихальних шляхів

Пити більше води, щоб допомогти організму виводити токсини

Використовувати очищувачі повітря, якщо є така можливість

Жителям Києва та Броварів радять стежити за показниками якості повітря та за можливості утриматися від прогулянок у періоди сильного забруднення.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в четвер, 6 березня, у селі Софіївська Борщагівка на Київщині сталася масштабна пожежа. Загоряння почалося в полі, але через поривчастий вітер вогонь стрімко почав поширюватися і дійшов до будинків та місцевих ЖК.