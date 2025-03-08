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У Європи не вийде? ЗМІ дізнались тривожний прогноз щодо розвідданих для України

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
США перестали передавати Україні розвіддані Новина оновлена 08 березня 2025, 19:51
США перестали передавати Україні розвіддані. Фото Колаж "Телеграфу"

Розвідувальна спільнота США нараховує 18 агентств

Європа хоче допомогти Україні заповнити прогалини від розвідданих США, які наразі частково перестали поступати. Проте для країн-союзниць це буде непросто.

Про це пише Politico. Зазначається, що зупинка постачання в Україну американських розвідданих неабияк наполохала Європу.

Більшість країн, особливо члени НАТО, бояться, що Росія скористується утвореними прогалинами і хід війни зміниться. Саме тому ваговики в розвідці в Альянсі — Велика Британія, Франція та певною мірою Німеччина — намагаються нівелювати цю слабину.

Але питання того, чи вдасться їм це зробити, залишається відритим. Адже розвідувальна спільнота США, охоплюючи 18 агентств, значно перевершує будь-якого зі європейських союзників, особливо у сфері супутникових технологій та аналітичних можливостей.

"Я не впевнений, що європейські країни справді зможуть подолати цей розрив", — сказав європейський чиновник, знайомий із можливостями союзників.

Нагадаємо, напочатку березня з'явилась інформація про припинення надання Штатами Україні розвідданих щодо війни з Росією. Проте розвіддані частково продовжують надаватись. "Скорочений" був лише обмін даними, які ЗСУ могли б використовувати для наступальних дій проти російської армії.

Раніше "Телеграф" розповідав, що американська аерокосмічна компанія відключила Україні доступ до супутникових знімків.

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#Україна #Європа #США #Розвіддані