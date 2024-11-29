Біатлон: розклад та результати Кубка та чемпіонату світу

Біатлонний сезон стартує у Фінляндії, а завершиться у Норвегії

У суботу, 30 листопада, у Контіолахті (Фінляндія) стартує біатлонний сезон 2024/25. Минулої кампанії українські біатлоністи не взяли жодної медалі на найвищому рівні.

Розклад та результати перегонів доступні на офіційному сайті Міжнародної спілки біатлоністів (IBU). Додамо, що в Україні всі гонки Кубка світу можна переглянути на сайті "Суспільне Спорт", а також на регіональних телеканалах "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Суспільне Черкаси" тощо).

Розклад та результати гонок Кубка та чемпіонату світу з біатлону в сезоні 2024/25 (оновлюється)

1-й етап (30 листопада – 8 грудня)

Контіолахті, Фінляндія

2024-11-30 14:15 | Одиночна змішана естафета

2024-11-30 16:45 | Змішана естафета

2024-12-01 14:45 | Естафета 4х7.5 км, Чоловіки

2024-12-01 18:25 | Естафета 4х6 км.

2024-12-03 17:20 | Коротка індивідуальні гонка, 15 км, Чоловіки

2024-12-04 17:20 | Коротка індивідуальні гонка, 12,5 км, Жінки

2024-12-06 17:20 | Спринт 10 км, Чоловіки

2024-12-07 18:10 | Спринт 7.5 км, Жінки

2024-12-08 15:30 | Мас-старт 15 км, Чоловіки

2024-12-08 18:10 | Мас-старт 12.5 км, Жінки

2-й етап (13 – 15 грудня)

Хохфільцен, Австрія

2024-12-13 11:30 | Спринт 7.5 км, Жінки

2024-12-13 14:20 | Спринт 10 км, Чоловіки

2024-12-14 12:30 | Гонка переслідування 10 км, Жінки

2024-12-14 14:45 | Гонка переслідування 12.5 км, Чоловіки

2024-12-15 11:30 | Естафета 4х6 км.

2024-12-15 14:15 | Естафета 4х7.5 км, Чоловіки

3-й етап (19 – 22 грудня)

Ансі — Ле-Гран-Борнан, Франція

2024-12-19 14:20 | Спринт 10 км, Чоловіки

2024-12-20 14:20 | Спринт 7.5 км, Жінки

2024-12-21 12:30 | Гонка переслідування 12.5 км, Чоловіки

2024-12-21 14:45 | Гонка переслідування 10 км, Жінки

2024-12-22 12:30 | Мас-старт 15 км, Чоловіки

2024-12-22 14:45 | Мас-старт 12.5 км, Жінки

4-й етап (9 – 12 січня)

Оберхоф, Німеччина

2025-01-09 14:20 | Спринт 7.5 км, Жінки

2025-01-10 14:20 | Спринт 10 км, Чоловіки

2025-01-11 12:30 | Гонка переслідування 10 км, Жінки

2025-01-11 14:45 | Гонка переслідування 12.5 км, Чоловіки

2025-01-12 12:00 | Змішана естафета

2025-01-12 14:30 | Одиночна змішана естафета

5-й етап (15 – 19 січня)

Рупольдинг, Німеччина

2025-01-15 13:10 | Індивідуальна гонка 20 км, Чоловіки

2025-01-16 13:10 | Індивідуальна гонка 15 км.

2025-01-17 13:20 | Естафета 4х7.5 км, Чоловіки

2025-01-18 13:20 | Естафета 4х6 км.

2025-01-19 11:30 | Мас-старт 15 км, Чоловіки

2025-01-19 14:00 | Мас-старт 12.5 км, Жінки

6-й етап (23 – 26 січня)

Антхольц-Антерсельва, Італія

2025-01-23 13:30 | Спринт 7.5 км, Жінки

2025-01-24 13:30 | Спринт 10 км, Чоловіки

2025-01-25 12:00 | Гонка переслідування 10 км, Жінки

2025-01-25 13:55 | Естафета 4х7.5 км, Чоловіки

2025-01-26 11:05 | Естафета 4х6 км.

2025-01-26 13:45 | Гонка переслідування 12.5 км, Чоловіки

Чемпіонат світу

Ленцерхайде, Швейцарія

2025-02-12 14:30 | Змішана естафета

2025-02-14 15:05 | Спринт 7.5 км, Жінки

2025-02-15 15:05 | Спринт 10 км, Чоловіки

2025-02-16 12:05 | Гонка переслідування 10 км, Жінки

2025-02-16 15:05 | Гонка переслідування 12.5 км, Чоловіки

2025-02-18 15:05 | Індивідуальна гонка 15 км, Жінки

2025-02-19 15:05 | Індивідуальна гонка 20 км, Чоловіки

2025-02-20 16:05 | Одиночна змішана естафета

2025-02-22 12:05 | Естафета 4х6 км, Жінки

2025-02-22 15:05 | Естафета 4х7.5 км, Чоловіки

2025-02-23 13:45 | Мас-старт 12.5 км, Жінки

2025-02-23 16:05 | Мас-старт 15 км, Чоловіки

7-й етап (6 – 9 березня)

Ленцерхайде, Швейцарія

2025-03-06 16:20 | Спринт 10 км, Чоловіки

2025-03-07 16:20 | Спринт 7.5 км, Жінки

2025-03-08 13:55 | Гонка переслідування 12.5 км, Чоловіки

2025-03-08 16:40 | Гонка переслідування 10 км, Жінки

2025-03-09 12:50 | Естафета 4х7.5 км, Чоловіки

2025-03-09 15:45 | Естафета 4х6 км.

8-й етап (13 – 16 березня)

Поклюка, Словенія

2025-03-13 14:15 | Індивідуальна гонка 15 км.

2025-03-14 14:15 | Індивідуальна гонка 20 км, Чоловіки

2025-03-15 12:05 | Змішана естафета

2025-03-15 14:45 | Одиночна змішана естафета

2025-03-16 12:05 | Мас-старт 12.5 км, Жінки

2025-03-16 14:45 | Мас-старт 15 км, Чоловіки

9-й етап (21 – 23 березня)

Холменколлен, Норвегія

2025-03-21 12:30 | Спринт 10 км, Чоловіки

2025-03-21 15:15 | Спринт 7.5 км, Жінки

2025-03-22 12:45 | Гонка переслідування 12.5 км, Чоловіки

2025-03-22 15:05 | Гонка переслідування 10 км, Жінки

2025-03-23 ​​12:15 | Мас-старт 15 км, Чоловіки

2025-03-23 ​​14:45 | Мас-старт 12.5 км, Жінки

Нагадаємо, збірні РФ та Білорусі відсторонені від міжнародних змагань через повномасштабне вторгнення путінських військ в Україну. Додамо, що у російському біатлоні спостерігається криза на ринку патронів.