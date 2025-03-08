"Бог любить трійцю": у ВМС ЗСУ натякнули на плани щодо Кримського моста

Російський міст неодмінно стане ціллю нової атаки

Міст через Керченську протоку, який росіяни побудували, щоб з'єднати окупований Крим з Росією, досі під загрозою. Україна не відмовилася від планів щодо його знищення.

Про це розповів командувач ВМС України, віцеадмірал Олексій Неїжпапа. Його слова передає The Guardian.

За його словами, сучасна війна – це технологічні перегони, в яких домінують безпілотники. Він додав, що у росіян з’явилися "досить ефективні" методи боротьби з морськими дронами, а тому Україна перетворила їх на рухливі ударні платформи. Тепер вони не просто несуть заряд вибухівки, а й можуть, наприклад, збивати гелікоптери.

Ці дрони вже брали участь в ударах по Кримському мосту та Неїжпапа оптимістично налаштований щодо ймовірності нової атаки.

"Росіяни розуміють, що ми активно обговорюємо третю операцію. Є приказка: Бог любить трійцю", — сказав він.

Неїжпапа загалом позитивно оцінив успіхи ВМС ЗСУ у Чорному морі, зазначивши, що російському флоту довелося тікати з його північно-західної частини. Це дозволило Україні запустити роботу зернового коридору та практично повернути експорт до рівня 2022 року.

Як повідомлялося раніше, 8 жовтня 2022 року СБУ вперше завдала удару по Кримському мосту. Внаслідок атаки стався частковий обвал двох прольотів і було значно пошкоджено дорожнє полотно.