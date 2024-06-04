Магнітна буря на Землі може збільшити свою силу: наскільки та коли це буде

Вона також може спричинити полярні сяйва

Магнітна буря, яка має протриматись 4 та 5 червня, може вирости з 5 балів до 6 балів потужності. Цей шторм є наслідком подвійного викиду корональної маси (СМЕ) з Сонця, який вилетів у космос ще 1 червня, а торкнувся Землі — 3 червня.

Згідно з даними сайту дослідження космічної погоди Spaceweather, є невелика ймовірність підвищення шторму до категорії G2, коли Земля буде рухатися крізь намагнічений слід CME. Внаслідок цього небо у високих широтах покриється полярними сяйвами.

Магнітні бурі на Землі протягом 4-9 червня

Як повідомляється на сайті Meteoagent, протягом цих днів варто очікувати на дводенну магнітну бурю 5 балів та одноденний шторм 4 балів.

Протягом 4 та 5 червня прогнозується 5-бальна магнітна буря, яка вже у четвер, 6 червня, знизиться до "зеленого" рівня.

Мінімальна сонячна активність протримається три дні, але вже у неділю, 9 червня, передбачається невеликий геомагнітний шторм 4 балів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що найближчими днями по всій Україні, окрім одного регіону, пройдуть дощі та грози.