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В січні запрацює субсидія для ВПО: з якого числа подавати та кому доступна

Автор
Галина Михайлова
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Вартість оренди вплине на суму допомоги
Вартість оренди вплине на суму допомоги. Фото freepik.com

Субсидія буде адресно скеровуватися тим переселенцям, яким не вистачає статків на оренду

В Україні з січня можна подавати документи не тільки на житлову субсидію. Для переселенців стане доступна допомога на оренду.

Субсидія на оренду житла буде призначатися для ВПО по всій Україні — подавати документи можна з 29 січня 2025 року. Залежно від області та міста, і вартості житла відповідно, до суми субсидії буде застосований спеціальний коефіцієнт. Це означає, що сума субсидії у місцях з вищою вартістю оренди буде вищою.

Якщо статки родини — менше ніж 2 прожиткові мінімуми (5840 грн) на людину, відсоток субсидії буде вищий. Загалом субсидія на оренду доступна тим ВПО, які віддають за наймання житла 20% та більше від загальносімейного прибутку.

Звертатися по отримання такого розміру допомоги потрібно до Пенсійного фонду. Там же можна отримати та підписати типовий договір на оренду. Для орендодавців це також вигідно — держава компенсуватиме частину податків. Для власників це ПДФО та військовий збір, для фізосіб підприємців — ставку єдиного податку, який сплачується з оренди.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи впливатиме на суму субсидії отримання 1000 грн зимової єПідтримки та коштів "Національного кешбеку". В ПФУ розповіли про вплив на пільги та субсидії.

Теги:
#Оренда #Субсидії