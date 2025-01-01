Як сказати українською "Будь здоров!": варіанти для різних випадків

Розбираємось, як правильно побажати здоров’я українською мовою

Коли хтось чхає, заведено бажати йому здоров’я зі словами – "Будь здоров!" Однак ця фраза українською мовою має інше значення.

Українці використовують побажання здоров’я також замість вітання та прощання. Як не помилитися у різних випадках, розбирався "Телеграф".

У Словнику української мови говориться, що фраза "Будь здорова, будьте здорові" – це ввічливе побажання при прощанні:

"Бувай (будь, бувайте, будьте, іди, зоставайся, ходи і т. ін.) здоров (здоровий, здорова, здорові) — усталена формула прощання. — Бувай здоров, Миколо! — кричав Боженко з вагона. — Будь здоров, старина. Бережи хлопців! — крикнув Щорс (Олександр Довженко, I, 1958, 203); Мотря взяла гребінь, поцілувалася з кумою і подалась до дверей. — Будьте здорові! — Ідіть здорові! (Леся Українка, III, 1952, 471)".

Іноді фраза "Будь здоров!" використовується як вітання, хоча більш поширеною залишається "Здоров був!":

"Степане? Ти? Здоров був! — зачув він голос Недайводи (Олесь Досвітній, Вибр., 1959, 195); — Здорова будь, моя Марійко. Я не писав тобі давно (Володимир Сосюра, I, 1957, 338); — Добривечір вам! з понеділком будьте здорові! — сказали бурлаки до хазяїна (Нечуй-Левицький, II, 1956, 205)".

І нарешті, якщо хтось біля вас чхає, то тут замість "Будь здоров!" правильно буде сказати "Будь здоровий!" або "Будь здорова!"

Примітно, що звичай бажати здоров’я людині, що чхнула, існує з часів античності. У європейській традиції таке побажання пов’язували із чумою, коли фраза "Будь здоров!" мала запобігати хворобі.

Однак у деяких країнах реагують на чхання інакше. Німці та слов’яни бажають здоров’я людині, що чхнула, англійці кажуть: "Хай благословить тебе Бог!", а італійці висловлюють побажання щастя. Цікаво, що на Близькому та Середньому Сході люди зазвичай кланяються у бік того, що чхнув, і плескають у долоні.

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