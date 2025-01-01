Це можна зробити навіть з-за кордону. Юрист пояснив, як оскаржити штраф від ТЦК

Це потрібно зробити оперативно

У разі недотримання громадянами призовного віку правил військового обліку, їх можуть оштрафувати. Це стосується і тих, хто перебуває за кордоном.

Про це розповів юрист Дмитро Франчук, пише РБК-Україна. Він пояснив, якими можуть бути наслідки несплати штрафу та як його оскаржити.

"Несплата штрафу може призвести до нарахування пені за кожен день. Також ТЦК може звернутися до виконавчої служби, щоб відкрити провадження для примусового стягнення штрафу або навіть накласти арешт на майно в Україні", — наголосив юрист.

Також він зазначив, що тим, хто не сплатить штраф, можуть заборонити в'їзд в Україну. Інформацію про несплату штрафу передадуть прикордонній службі.

Водночас Франчук розповів, що громадяни, які перебувають за кордоном, можуть оскаржити штраф від ТЦК. За його словами, в Україні вже є такі прецеденти.

"Після отримання постанови про штраф важливо негайно розпочати процедуру оскарження, оскільки на це відведено лише 10 днів. Рекомендую залучити кваліфікованого юриста в Україні для представлення ваших інтересів у суді та взаємодії з ТЦК. Надання документів, що підтверджують ваше перебування за кордоном, може бути вагомим аргументом під час оскарження штрафу", — пояснив юрист

Водночас він наголосив, що неявка до ТЦК за повісткою може призвести не лише до адміністративного штрафу, але й до кримінальної відповідальності за ухилення від мобілізації (стаття 336 Кримінального кодексу України). Тому, якщо людина отримала повістку, перебуваючи за кордоном, вкрай важливо вжити заходів для врегулювання ситуації.

Для оскарження штрафу ТЦК, перебуваючи за кордоном, юрист порадив оформити довіреність на представництво ваших інтересів в Україні. Довіреність має бути нотаріально засвідчена в консульській установі України в країні вашого перебування або апостильована, якщо країна приєдналася до Гаазької конвенції.

Франчук зазначив, що представник за довіреністю може подати заяву про оскарження штрафу до ТЦК, який його виписав. У заяві необхідно вказати:

персональні дані особи, на яку накладено штраф; реквізити постанови про накладення штрафу (номер, дата);

причини, з яких ви вважаєте штраф неправомірним (наприклад, перебування за кордоном та наявність документального підтвердження);

докази, що підтверджують ваші аргументи (копії документів про перебування за кордоном, довіреність).

За словами юриста, якщо рішення ТЦК щодо вашої заяви буде негативним, ви можете оскаржити його в суді. Позов до суду також може подати ваш представник за довіреністю. Термін для оскарження рішення ТЦК в суді становить 10 днів з моменту отримання рішення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли має прийти штраф від ТЦК, якщо чоловік не з'явився за повісткою.