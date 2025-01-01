На вулицях лежали величезні кучугури снігу: якою була зима у Львові 96 років тому

Зима 1929 року запам'яталась львів'янам надовго

Цьогорічна зима не радує снігом. Легкий мороз і дощ частіше нагадують ранню весну, ніж справжню зимову пору. Однак були часи, коли снігу випадало так багато, що міста завмирало під білою ковдрою. Тоді снігові замети ставали не лише випробуванням, а й справжнім символом зими, який дарував яскраві емоції та незабутні враження. Саме такою була зима 1929 року у Львові – одна з найсуворіших в історії міста. Пропонуємо поглянути на старі фото, які зберегли атмосферу тих часів.

Засніжені вулиці Львова в січні 1929 року розчищав незвичний для того часу транспорт – гусеничний танк.

"Тоді газети писали: "Вжe кiлькa днiв прaцює y Львoвi – гyсeничний тaнк, oблaднaний мoтoрoм пoтyжнiстю 1000 кiнських сил, який викoристoвyється для видaлeння бiльших шaрiв снiгy. Koли тaнк їхaв пo вyлицях, тo викликaв нeaбиякe зaхoплeння тa вeликий iнтeрeс y пeрeхoжих", — відмчається в дописі у Facebok-групі Старий Львів .

В той час вулиці міста не знали сучасного транспорту чи системи підігріву доріг. Вплив підземних комунікацій на температуру дорожнього покриття був мінімальним, а рух автомобілів був обмеженим. Тому сніг залишався на бруківці до самої весни. Тому снігові стіни обабіч доріг сягали двох метрів, а подекуди й більше.

Метри снігу й справжні буревії супроводжували ту зиму, яка увійшла в історію як одна з найморозніших. Перші снігопади відбулися вже в першій половині жовтня, а сніговий покрив не сходив з початку грудня до середини квітня. У січні-березні товщина снігу в місті коливалася від 20 до 60 см, а в передгір'ях досягала більше метра.

Через постійні замети рух поїздів Львівської залізниці був фактично паралізований. Потяги часто запізнювалися.

Будівництво стіни зі снігових блоків для захисту колії Львів-Тернопіль від навіювання снігу

Розчищення колії Львів-Тернопіль (лютий 1929)

Львів 1929 року поринув у справжню зимову казку, яка, хоча й приносила незручності, залишила по собі цікаві спогади. І хоча нинішні зими зовсім інші, фотографії тієї епохи нагадують нам про чарівність зим.

Раніше "Телеграф" розповідав, як кияни зустрічали зиму 120 років тому.