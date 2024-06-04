Магнитная буря на Земле может увеличить свою силу: как и когда это будет

Она также может вызвать полярные сияния

Магнитная буря, которая должна продержаться 4 и 5 июня, может вырасти с 5 до 6 баллов мощности. Этот шторм является следствием двойного выброса корональной массы (СМЕ) из Солнца, который вылетел в космос еще 1 июня, а затронул Землю — 3 июня.

Согласно данным сайта исследования космической погоды Spaceweather, есть небольшая вероятность повышения шторма до категории G2, когда Земля будет двигаться через намагниченный след CME. В результате небо в высоких широтах покроется полярными сияниями.

Магнитные бури на Земле в течение 4-9 июня

Как сообщается на сайте Meteoagent, в течение этих дней следует ожидать двухдневную магнитную бурю 5 баллов и однодневный шторм 4 балла.

В течение 4 и 5 июня прогнозируется 5-балльная магнитная буря, которая уже в четверг, 6 июня, снизится до "зеленого" уровня.

Минимальная солнечная активность продержится три дня, но уже в воскресенье, 9 июня, предполагается небольшой геомагнитный шторм 4 баллов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в ближайшие дни по всей Украине, кроме одного региона, пройдут дожди и грозы.