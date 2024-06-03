Подвійний спалах на Сонці: чи прогнозуються магнітні бурі на Землі протягом тижня

Викид зі світила був ще 1 червня

Найближчими днями Землю має охопити магнітна буря 5 балів, яка стане наслідком подвійного сонячного спалаху Х1-М7 сили. Вона триматиметься 4 та 5 червня, але на вихідних також варто готуватись до шторму 4 балів.

Згідно з даними вчених зі Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), передає сайт дослідження космічної погоди Spaceweather, викид корональної маси (СМЕ) вилетів у космос 1 червня складним подвійним сонячним спалахом X1-M7 і заплутав астросиноптиків. Одночасно зі Сонця вилетіло 2 СМЕ, один з яких спрямований на нашу планету, а другій — від Землі.

Магнітні бурі на Землі протягом 3-9 червня

Згідно з графіком, який був оприлюднено на сайті Meteoagent, можна дізнатись, чи чекати на будь-які коливання до кінця цього тижня.

Протягом 4 та 5 червня прогнозується 5-бальна магнітна буря, яка вже у четвер, 6 червня, знизиться до "зеленого" рівня.

Мінімальна сонячна активність протримається включно до 8 червня, але вже у неділю, 9 червня, очікуються невеликий геомагнітний шторм 4 балів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де в Україні протягом першого тижня червня очікується град та шквали вітру, а де — рекордна спека.