Відбулось аж 23 сонячні спалахи: чи охопить Землю магнітна буря цього тижня

Ймовірність малого геомагнітного шторму прогнозується в 20%

На світилі відбувся спалах, який був спровокований великою плямою AR3712. Астросиноптики попереджають про геомагнітне збурення, яке протримається один день, а магнітних бур до кінця тижня не прогнозується.

Протягом 24 годин на Сонці стався 21 спалах класу С і 2 — класу М1,5. Сонячні спалахи М-класу є середніми з великих вибухів, як повідомили астросиноптики з сайту Meteoprog.

За їх словами, спалах М1,5 класу може викликати лише невеликий рівень радіоперешкод або можливий сонячний радіаційний шторм.

Ймовірність малої геомагнітної бурі 18 червня складає 20%, а великої — 5%.

Магнітні бурі на Землі протягом 18-23 червня

Як мовиться у ресурсі Meteoagent, найближчими днями на Землі протримається одноденний геомагнітний шторм 4 балів потужності, а до кінця тижня варто очікувати низьку сонячну активність.

Лише протягом 18 червня прогнозується 4-бальна магнітна буря, адже після неї не передбачається будь-яких коливань вище "помаранчевого" рівня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в яких регіонах України варто готуватись до злив, шквал та сильного граду на початку робочого тижня.