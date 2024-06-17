Сонце стане злішим: вчені дали прогноз щодо магнітних бур на цьому тижні

Є ймовірність вибухів

Астросиноптики попереджають про спалах на Сонці, який може призвести до магнітних бур найближчим часом. Вибух буде спровокований великою плямою AR3712.

Згідно з даними сайту дослідження космічної погоди Spaceweather, пляма AR3712 має магнітне поле змішаної полярності з північним (+) і південним (-) полюсами, що стикаються разом. Незабаром це може спричинити сильний вибух.

Вони додають, що пляма звернена прямо до нашої планети, тому будь-які спалахи очікуються геоефективними.

Магнітні бурі на Землі протягом 17-23 червня

Як мовиться у ресурсі Meteoagent, цими днями на Землі протримається дводенний геомагнітний шторм 4 балів потужності.

Протягом 17 та 18 червня прогнозується 4-бальна магнітна буря. Після неї, 19 червня, сонячна активність знизиться до "зеленого" рівня і протримається до кінця тижня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода в Україні на початку робочого тижня. Синоптики прогнозують, що в деяких регіонах очікується сильна спека.