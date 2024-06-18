Произошло 23 солнечных вспышек: охватит ли Землю магнитная буря на этой неделе

Вероятность малого геомагнитного шторма прогнозируется в 20%

На светиле произошла вспышка, которая была спровоцирована большим пятном AR3712. Астросиноптики предупреждают о геомагнитном возмущении, которое продержится один день, а магнитных бурь до конца недели не прогнозируется.

В течение 24 часов на Солнце произошла 21 вспышка класса С и 2 — класса М1,5. Солнечные вспышки М-класса являются средними из больших взрывов, как сообщили астросиноптики с сайта Meteoprog.

По их словам, вспышка М1,5 класса может вызвать лишь небольшой уровень радиопомех или возможный солнечный радиационный шторм.

Вероятность малой геомагнитной бури 18 июня составляет 20%, а большой – 5%.

Магнитные бури на Земле в течение 18-23 июня

Как говорится в ресурсе Meteoagent, в ближайшие дни на Земле продержится однодневный геомагнитный шторм 4 балла мощности, а к концу недели стоит ожидать низкую солнечную активность.

Только в течение 18 июня прогнозируется 4-балльная магнитная буря, ведь после нее не предполагается каких-либо колебаний выше "оранжевого" уровня.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в каких регионах Украины следует готовиться к ливням, шквалам и сильному граду в начале рабочей недели.