Рекордна спека та посилення штормів: кліматологи розповіли, чого чекати від 2024 року

Світ підходить до перехідного періоду

Глобальна тепла фаза коливань температури води в екваторіальній частині Тихого океану, більш відома як Ель-Ніньйо схоже добігає кінця і готується змінитися на холоднішу Ла-Нінья. Однак цей перехід буде не різким і, швидше за все, людству доведеться пережити щонайменше ще один рік, який мітить на звання найспекотнішого в історії.

Про це розповів учений-кліматолог із Національного центру океанічних досліджень та досліджень клімату (США) Том Ді Ліберто у коментарі LiveScience. За його словами, для США прихід Ла-Нінья ознаменує більш посушливу погоду в південній частині країни та вищі ризики ураганів на атлантичному узбережжі.

У більш глобальному масштабі Ла-Нінья зазвичай призводить до зниження температури, проте затримка зміни цих явищ говорить про те, що у 2024 році світові варто бути готовими до ще одного спекотного року.

Явлення Ель-Ніньйо та Ла-Нінья описують протилежні закономірності у поведінці пасатів в екваторіальній частині Тихого океану. У так звані нейтральні роки ці вітри штовхають воду за Азією і підіймають холодну воду з глибин в районі Америк.

У роки Ель-Ніньйо пасати слабшають, що призводить до нагрівання води біля західного узбережжя Америк та зростання глобальної температури повітря. У період Ла-Нінья вітри посилюються, що призводить до того, що більше холодної води піднімається на поверхню і призводить до падіння температур.

З червня 2023 року світ перебуває у фазі сильного Ель-Ніньйо, проте кліматологи кажуть, що у такому стані вона зазвичай швидко закінчується та переходять у Ла-Нінья. Цей перехід пов’язаний із ризиками виникнення сильних ураганів, які після завершення переходу повинні припинитися.

При цьому попри те, що ці явища спостерігаються в Тихому океані, торкнеться це й Атлантики, де експерти з клімату вже чекають на сезон потужних штормів, як у 2010 і 2020 роках. Вони поки що не можуть сказати, чи торкнеться це прибережних країн.

Втім, на ймовірність виникнення штормів також впливає і глобальна температура повітря, яка продовжує зростати рік у рік.

"З такою теплою Атлантикою ми знаходимося на незвіданій території", — додав Ді Ліберто.

Як повідомлялося раніше, вчені з’ясували, що Марс також здатний впливати на клімат на нашій планеті. У певні періоди він може впливати на океанічні вири Землі, чим підштовхувати її ближче до Сонця.