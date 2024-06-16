Не ховайте парасольки: якою буде погода у п'яти найбільших містах України на початку тижня

Дізнавайтесь актуальний прогноз погоди разом з "Телеграфом"

В Україні вже минув екватор червня. З початком нового робочого тижня українців очікує похмура та дощова погода, в деяких регіонах можлива навіть гроза.

"Телеграф" розповідає, чого чекати від погоди в 5 найбільших містах України. Прогноз стосується Києва, Львова, Харкова, Дніпра, Одеси.

Синоптик Ігор Кібальчич пише, що у західних областях нашої країни очікується доволі нестійка погода – періодично проходитимуть дощі у супроводі гроз, подекуди не виключені сильні зливи, шквали та крупний град. В інших регіонах погода очікується більш стійкою з тенденцією поступового підвищення температури повітря, особливо на півдні та південному сході.

Погода в Києві та області 17 червня

У Києві та Київській області 17 червня хмарно з проясненнями. Синоптики у цей день прогнозують короткочасний дощ.

Температура у столиці:

вночі — від +16 до +18;

вдень — від +23 до +25 градусів тепла.

Температура повітря в області:

вночі — від +13 до +18;

вдень — від +21 до +26 градусів тепла.

Погода в Харкові та області 17 червня

У понеділок, 17 червня, у Харкові буде хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ. Вдень помірний, місцями значний дощ, а також гроза. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, при грозі поривчастий.

Температура повітря в Харкові:

вночі — від +17 до +19;

вдень — від +22 до +24 градусів тепла.

Температура повітря в області:

вночі — від +14 до +19;

вдень — від +21 до +26 градусів тепла.

Погода в Дніпрі та області 17 червня

Понеділок, 17 червня, зустріне дніпрян похмурою погодою. В обід очікується дощ, який до вечора має стихнути.

Температура повітря в Дніпрі:

вночі — від +19 до +20;

вдень — від +21 до +25 градусів тепла.

Температура повітря в області:

вночі — від +15 до +20;

вдень — від +22 до +27 градусів тепла.

Погода в Одесі та області 17 червня

Погода в Одесі завтра, 17 червня, буде похмурою, але теплою. Вночі можливі короткочасні дощі в регіоні. На Одещині погодні умови сприятимуть дуже низькій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.

Температура повітря в Одесі:

вночі — +20;

вдень — +28 градусів тепла.

Температура повітря в області:

вночі — від +15 до +20;

вдень — від +22 до +25 градусів тепла.

Погода у Львові та області 17 червня

У понеділок, 17 червня, на Львівщині буде хмарно. Також синоптики Львівського Гідрометцентру прогнозують короткочасні дощі та грози. Загалом на території області буде хмарно з проясненнями. Вночі по всій території, вдень місцями короткочасні дощі. Подекуди грози. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря у Львові:

вночі — від +13 до +15;

вдень — від +24 до +26 градусів тепла.

Температура повітря в області

вночі — від +12 до +17;

вдень — від +23 до +28 градусів тепла.

Погода в Україні

Завтра, 17 червня, майже по всій Україні погода буде похмурою і дощовою. У центрі очікуються невеликі короткочасні дощі, на сході, півночі та заході — помірні опади. І лише в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях небо буде ясним. Середня температура повітря вдень на півдні, у Запорізькій, Дніпропетровській, Чернівецькій і Закарпатській областях становитиме +27…+29. На півночі країни стовпчики термометрів піднімуться до +23…+26, у решті регіонів — до +25…+27 градусів тепла.

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