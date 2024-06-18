Для того, щоб померлий ожив: мумія відкрила несподівану таємницю давніх єгиптян

Імплант встановили приблизно 2600 років тому

Стародавній Єгипет сповнений загадок, таємниць та невідомих традицій. Одна з них — виготовлення мумій, яке мало певні вимоги, для того, щоб небіжчик міг отримати шанс на наступне життя. Задля цього застосовувалися навіть передові хірургічні практики, які як на диво збігаються з сучасними.

Найдавнішим зразком є мумія, що називається "Узермонту" — рештки єгиптянина, що належав до вищого класу. У 1971 році Музей Розенкрейцерів у Каліфорнії придбав запечатану давньоєгипетський саркофаг з добре збереженою мумією. Понад два десятиліття потому, у 1995 році, рентгенівські знімки показали те, що здивувало вчених. У нозі мумії побачили 9-дюймовий (22.86 см) металевий ортопедичний штифт в лівому коліні мумії.

Подальші дослідження експертів підтвердили, що імплант вставлений ​​між часом смерті людини та похованням, ймовірно, приблизно в 600 році до нашої ери в епоху Нового царства. Штифт був виготовлений із заліза та розроблений з використанням біомеханічних принципів, які використовуються й сьогодні, включаючи форму штопора для кріплення його в стегнову кістку та фланці для запобігання обертанню в гомілковій кістці.

Штифт тримався на місці за допомогою органічної смоли, можливо, виготовленої з кедра, а також слідів стародавнього жиру та текстилю, знайдених навколо колінного суглоба. Це свідчить про те, що операція була проведена, щоб забезпечити цілісність тіла для загробного життя, оскільки стародавні єгиптяни вірили у фізичне воскресіння. Хоча це не перший приклад догляду за померлим, знайдений археологами, це найраніший відомий випадок складного ортопедичного імплантату та видатний результат стародавньої хірургічної майстерності.

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