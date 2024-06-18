Для того чтобы умерший ожил: мумия открыла неожиданную тайну древних египтян

Имплант был установлен примерно 2600 лет назад

Древний Египет полон загадок, тайн и неизвестных традиций. Одна из них — изготовление мумий, которое имело определенные требования, для того чтобы покойник мог получить шанс на следующую жизнь. Для этого применялись даже передовые хирургические практики, которые по удивлению совпадают с современными.

Самым древним образцом является мумия, которая называется "Узермонт" — остатки египтянина, принадлежавшего к высшему классу. В 1971 году Музей Розенкрейцеров в Калифорнии приобрел запечатанную древнеегипетский саркофаг с хорошо сохранившейся мумией. Более двух десятилетий спустя, в 1995 году, рентгеновские снимки показали то, что удивило ученых. В ноге мумии увидели 9-дюймовый (22.86 см) металлический ортопедический штифт в левом колене мумии.

Последующие исследования экспертов подтвердили, что имплант вставлен между временем смерти человека и погребением, вероятно, примерно в 600 году до нашей эры в эпоху Нового царства. Штифт был изготовлен из железа и разработан с использованием биомеханических принципов, которые используются и сегодня, включая форму штопора для крепления его в бедренную кость и фланцы для предотвращения вращения в берцовой кости.

Штифт держался на месте с помощью органической смолы, возможно, из кедра, а также следов древнего жира и текстиля, найденных вокруг коленного сустава. Это свидетельствует о том, что операция была проведена для обеспечения целостности тела для загробной жизни, поскольку древние египтяне верили в физическое воскресение. Хотя это не первый пример ухода за умершим, который обнаружили археологи, это самый ранний известный случай сложного ортопедического импланта и выдающийся результат древнего хирургического мастерства.

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