Піранію-вегетаріанця назвали на честь головного лиходія "Володаря перснів": грізне ім’я вона заслужила

Риба живе лише в одному місці на планеті

У бразильській Амазонії знайшли новий вид риб паку, які є найближчими родичами хижих піраній. Назвали її на честь головного лиходія вигаданого всесвіту Джона Толкіна "Володар кілець".

Опис виду було розміщено в журналі Neotropical Ichthyology. Варто зазначити, що паку також називають піраньями-вегетаріанцями, оскільки попри вражаючу зовнішню схожість зі своїми хижими родичами, вони сильно відрізняються у своїй дієті.

Чому тоді миролюбну травоїдну рибку назвали на честь чорного короля Саурона? Річ у тому, що на її круглому помаранчевому тілі збоку є чорна вертикальна смуга, через що її вигляд нагадує Всевидюче око, яке набуло сильного поширення в популярній культурі.

Риби паку зовні дуже мало чим відрізняються від піраній, а головна відмінність полягає в тому, що їхні зуби схожі на людські моляри, а не на конусоподібні гострі шипи. Це потрібно, щоб перетирати жорстку їжу, наприклад, горіхи або водорості.

"Щойно мої колеги запропонували назву цій рибі, ми зрозуміли, що вона ідеально їй підходить. Вона схожа на Око Саурона, особливо з червоними плавцями та помаранчевими плямами на тілі", — розповів провідний автор роботи Руперт Коллінз із музею в Лондоні.

Myloplus sauron зустрічається лише в басейні річки Шингу (притоку Амазонки), разом із 600 іншими видами риб, багато з яких не зустрічаються більше ніде у світі. Робота допоможе нам дізнатися більше про мешканців найдовшої річки світу, оскільки вважається, що близько 42% усіх тамтешніх видів досі не описані вченими.

Як повідомлялося раніше, на узбережжі штату Орегон (США) вперше за всю історію виявили дуже рідкісну рибу. Самку сагамського або "футбольного" вудильника було викинуто на узбережжя, чим наробило шуму в мережі.