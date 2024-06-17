Серед кісток тварин у старому колодязі: в Італії археологи знайшли невідомі римські артефакти

Вони датовані першим і другим століттями нашої ери

В Італії під час археологічних розкопок у стародавньому місті Остія Антика дослідники виявили десятки рідкісних артефактів. Вони були на дні колодязя глибиною 10 футів (приблизно 3 метри).

Про це пише Ancient Origins. Зазначається, що артефакти датовані першим і другим століттями нашої ери. Вони добре збереглися, адже були поховані в грязі з низьким вмістом кисню, що захищало їх від стихії.

Що знайшли археологи?

З колодязя було витягнуто багато артефактів, але найбільш загадковим є таємнича дерев’яна воронка чи предмет. Вона схожа на чашу, з невідомим призначенням. Хоча є підозри, що її могли використовуватися як музичний інструмент, наприклад сопілка.

Дослідники також виявили шматки скла та мармуру, фрагменти глиняного посуду та навіть набір зчеплених шматків дерева. Ще у колодязі знайшли спалені кістки та кераміку, що свідчить про жертвопринесення тварин.

"Ці знахідки є прямим свідченням ритуальної діяльності, яка відбувалася в святилищі… Ми могли уявити, що це сталося, але раніше у нас не було доказів", — каже директор археологічного парку Алессандро Д'Алессіо.

Зауважимо, що місто Остія засноване у сьомому столітті до нашої ери легендарним четвертим царем Риму Анком Марцієм. Найдавніші археологічні розкопки у місті датують його виникнення не раніше четвертого століття до нашої ери, яке пізніше служило життєво важливим портом для Римської імперії. Населення досягло приблизно 50 000 жителів на піку свого розвитку у другому столітті нашої ери.

Виявлені артефакти у колодязі згодом потраплять до сусіднього музею Остіенсе, де, ймовірно, будуть виставлені на виставці.

Раніше "Телеграф" писав, що винороб з Австрії випадково знайшов неймовірний "скарб".