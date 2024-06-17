Гени неандертальців в сучасних людях: скільки в нас від стародавніх людей та яка хромосома таємничо зникла

Зникнення хромосоми вчені пояснюють одразу кількома варіантами, але на всі питання відповідає теорія про гібридів

Від неандертальців, що жили на території Європи та Азії до 30 тисяч років тому сучасна людина дещо успадкувала. Вчені вже довели, що Homo sapiens схрещувалися з неандертальцями близько 47 тисяч років тому.

Проте в геномі Homo sapiens є сліди з усіх частин геному неандертальця окрім однієї. Як зазначає Sciencealert, це статева хромосома Y, яка відповідає за створення самців. Вчені вважають, що причина втрати хромосоми можуть бути різні — від еволюційної випадковості до теорії про здоров’я міжвидових гібридів. Серед причин називають проблему з самою хромосомою, адже через невелику популяцію мутації накопичувалися швидко.

Що є до теорії про гібридів, то її запропонували понад 100 років тому. У 1920-х роках британський біолог Дж. Б. С. Холдейн зазначив, що в гібридах між видами, якщо одна стать безплідна або нездорова, це завжди стать із відмінними статевими хромосомами. У ссавців та інших тварин, де самки мають XX хромосоми, це самці XY. Саме ця теорія також може пояснити, чому неандертальці та люди розумні так і залишились різними видами.

Загалом геноми всіх ліній людей, що походять з Європи, містять близько 2% послідовностей ДНК неандертальців. Лінії з Азії та Індії містять навіть більше, тоді як лінії, обмежені Африкою, не мають жодного. Деякі стародавні геноми Homo sapiens містили навіть більше – 6%. Це може свідчити, що гени неандертальців поступово зникають. Серед наслідків схрещування двох предків людини в сучасних Homo sapiens є руде волосся, артрит тощо.

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