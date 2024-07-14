Як виглядало перше людське божество: стародавній артефакт пролив світло на релігію перших людей Європи

Напівлюди і до сьогодні залишаються частим персонажем у фольклорі багатьох народів

Вчені змогли встановити, кому поклонялися перші люди Європи та як проходили їхні обряди. У цьому їм допомогла фігурка напівлюда-напівлева, виготовлена з бивня мамонта.

Про це йдеться у матеріалі Livescience. Примітно, що фігурка була виявлена ще 1939 року у темній кімнаті в печері Штадель на території Німеччини і зараз перебуває у Британському музеї.

Вважається, що виготовили цю фігурку ще 40 тисяч років тому, коли перші кроманьйонці почали заселяти Європу під час льодовикового періоду.

Сама фігурка з бивня мамонта розміром 31 сантиметр зображує теріантропа, тобто людину з рисами тварини — у цьому випадку печерного лева, більшого європейського родича африканського лева.

Печерний лев

Вчені навіть спробували зробити копію цієї фігурки, використовуючи інструменти кам’яного віку. Зрештою, на виготовлення пішло близько 400 годин. Таким чином можна припустити, що цей виріб мав велике значення для життя племені, в якому жив древній майстер, інакше він просто не став би витрачати на це стільки часу особливо в умовах суворого льодовикового періоду.

Вчені зазначають, що печера, в якій знайшли фігурку, звернена на північ, а тому не отримує денного світла і тому погано підходила для тривалого проживання. Це підтверджує і мала кількість знайдених там інших рукотворних об’єктів і сміття, порівняно з печерами, що мешкають.

Тому вважається, що люди збиралися там лише для проведення деяких ритуалів, під час яких фігурку людини-лева передавали з рук до рук і натирали. Хоча достовірно не можна сказати, яке місце займало це божество в пантеоні кам’яних людей, проте це вважається найдавнішим свідченням релігійної віри у світі.

Варто зазначити, що напівлюди-напівзвірі після цього були присутні в релігіях багатьох народів, а найвідоміші представники зустрічаються в Єгипетській міфології. Втім, теріантропів можна знайти і в деяких сучасних релігіях.

Нагадаємо, нещодавно вчені встановили, що після приходу до Європи людей сучасного типу вони почали відносно успішно розмножуватися з неандертальцями. В цілому змішування видів відбувалося протягом 7 тисяч років.