Знайшли на могилі "нежданчик": як виглядає пам’ятник пропагандисту-"воєнкору" Татарському і біля кого він похований

Зрадник України загинув від вибуху в країні-окупантці

Український колабораціоніст з Росією Владлен Татарський (справжнє ім’я Максим Фомін) помер 2 квітня 2023 року в одному з кафе Санкт-Петербурга внаслідок вибуху. Пропагандист отримав вибуховий "подарунок" від росіянки, яку посадили у країні-агресорці на рекордні 27 років.

Татарський повністю підтримував російське вторгнення в Україну. Зокрема, він виступав за удари по українській енергетичній інфраструктурі, щоб вивести з ладу лікарні та збільшити кількість жертв серед українців.

"Воєнкор", який зрадив свою батьківщину (народився в Макіївці Донецької області), у РФ з почестями провели "в землю". Татарського поховали на Троєкурівському цвинтарі у Москві, на 31 ділянці. Нещодавно поряд із пропагандистом поховали російського виконавця, колишнього соліста гурту "На-На" Володимира Льовкіна.

Як виглядає могила Владлена Татарського: фото

Пам'ятник Фоміну створено із чорного граніту. На ньому зображено обличчя пропагандиста без борідки та вусів, впізнати його на плитці не так просто.

У серпні 2023 року на могилі зрадника знайшли безпілотник. Квадрокоптер виявив охоронець Троєкурівського цвинтаря під час нічного обходу. Він повідомив про подію у поліцію. Звідки взявся безпілотник – невідомо.

Усунення Татарського минулого року стало значним ударом по російській пропаганді, адже його Telegram-канал налічував близько 500 тисяч підписників. Ба більше, 2022 року "воєнкор" увійшов до топ-20 російського рейтингу Telegram-каналів.

Нагадаємо, що на Донбасі по черзі знищують російських найманців, через які страждають мирні українці. Раніше "Телеграф" показував, як у Донецьку виглядає могила бойовика "Мотороли".