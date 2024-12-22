Як виглядає багатоповерхівка у Броварах після російського удару дроном (фото)

Рятувальники евакуювали мешканців будинку та деблокували людей в одній з квартир

У ніч на 22 грудня російські БПЛА атакували Україну, у низці регіонів лунала повітряна тривога. У Броварах під Києвом уламки безпілотника впали на багатоповерховий житловий будинок.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області. Внаслідок попадання уламків БПЛА о 00:30 загорілася крівля та ліфтовий у 25-поверховому житловому будинку у місті Бровари.

Рятувальники провели евакуацію мешканців будинку та зуміли деблокувати людей в одній з квартир.

Пожежу ліквідовано на площі 30 квадратних метрів, жертв та постраждалих немає. ГУ ДСНС України в Київській області публікує фото наслідків удару.

Сили оборони України в ніч на 22 грудня зафіксували кілька груп ударних безпілотників. Вони летіли у напрямку Житомирської області. О 00:45 було оголошено відбій повітряної тривоги у Києві. А вже о 01:33 моніторингові канали повідомили про те, що БПЛА зафіксовано на Миколаївщині. Вони рухалися у південному напрямку.

Раніше "Телеграф" писав про те, що 20 грудня російські війська завдали масованого ракетного удару по Херсону. З’явилось відео моменту жорстокого обстрілу Херсона.