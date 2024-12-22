У Кривому Розі на зупинці діти виявили небезпечну знахідку з Росії (фото)

Зброя обладнана ударним детонатором, що спрацьовує при зіткненні з перешкодою

Українці продовжують знаходити небезпечні предмети у людних місцях. Цього разу надзвичайна подія сталася у Кривому Розі — діти виявили справжній гранатомет на зупинці громадського транспорту.

21 грудня увечері на Старовокзальній зупинці у Центрально-Міському районі Кривого Рогу серед кущів вони помітили підозрілий предмет. Він згодом виявився російським гранатометом РШГ-2. Про це повідомляє місцеве видання "Свої".

На місце події оперативно прибули співробітники поліції та рятувальники. Правоохоронці підтвердили, що знайдений предмет — це справді російський одноразовий гранатомет РШГ-2. За попередньою інформацією місцевого видання "Свої", гранатомет міг бути залишений військовослужбовцями як трофейна зброя.

Що відомо про РШГ-2

РШГ-2 (реактивна штурмова граната-2) — це російський одноразовий гранатомет, який застосовується для ураження живої сили та легкоброньованої техніки. Ця зброя здатна пробивати броню товщиною до 6 міліметрів та уражати цілі на відстані до 150 метрів.

Гранатомет складається з пускової труби, прицільних пристроїв та бойової частини. Його загальна довжина становить близько метра, а вага — приблизно 2,7 кілограма. РШГ-2 обладнаний механічним ударним детонатором, який спрацьовує при зіткненні з перешкодою.

Особливістю цієї зброї є те, що вона призначена лише для одного пострілу. Після використання пускова установка не підлягає перезарядженню та утилізується. РШГ-2 активно використовується у бойових діях через простоту конструкції та відносну надійність.

Це не перший випадок у Кривому Розі, коли небезпечна зброя потрапила до рук дітей. Раніше "Телеграф" писав, що діти знайшли та підірвали гранату.