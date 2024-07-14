Как выглядело первое человеческое божество: древний артефакт пролил свет на религию первых людей Европы

Полулюди и до сегодняшнего дня остаются частым персонажем в фольклоре многих народов

Ученые смогли установить, кому поклонялись первые люди Европы и как проходили их обряды. В этом им помогла фигурка получеловека-полульва, изготовленная из бивня мамонта.

Об этом говорится в материале Livescience. Примечательно, что фигурка была обнаружена еще в 1939 году в темной комнате в пещере Штадель на территории Германии и сейчас находится в Британском музее.

Считается, что изготовили эту фигурку еще 40 тысяч лет назад, то есть когда первые кроманьонцы начали заселять Европу во время ледникового периода.

Сама фигурка из бивня мамонта размером в 31 сантиметр изображает териантропа, то есть человека с чертами животного — в данном случае пещерного льва, более крупного европейского родственника африканского льва.

Пещерный лев

Ученые как-то даже попытались сделать копию этой фигурки, используя инструменты каменного века. В конечном итоге на изготовление ушло около 400 часов. Таким образом можно предположить, что это изделие имело большое значение для жизни племени, в котором жил древний мастер, иначе бы он просто не стал тратить на это столько времени особенно в условиях сурового ледникового периода.

Ученые отмечают, что пещера, в которой нашли фигурку, обращена на север, а потому не получает дневного света и потому плохо подходила бы для длительного проживания. Это подтверждает и малое количество найденных там других рукотворных объектов и мусора, в сравнении с обитаемыми пещерами.

Поэтому считается, что люди собирались там лишь для проведения неких ритуалов, во время которых фигурку человека-льва передавали из рук в руки и натирали. Хотя достоверно нельзя сказать, какое место занимало это божество в пантеоне каменных людей, однако это считается древнейшим свидетельством религиозной веры в мире.

Стоит отметить, что полулюди-полузвери после этого присутствовали в религиях многих народов, а наиболее известные представители встречаются в Египетской мифологии. Впрочем, териантропов можно найти и в некоторых современных религиях.

Напомним, недавно ученые установили, что после прихода в Европу людей современного типа они начали относительно успешно размножаться с проживавшими там неандертальцами. При этом смешение видов происходило в течение 7 тысяч лет.