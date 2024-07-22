Майже 30 см завдовжки: в джунглях Мадагаскару вчені знову знайшли гігантську багатоніжку і не тільки (фото, відео)

Вчені планували знайти загалом 30 видів тварин, але їм вдалося відшукати та задокументувати не всіх

Іноді рослини тварини чи комахи один раз показавшись вченим, зникають повністю чи на сотні або десятки років. Так і багатоніжка гігантська, що живе на Мадагаскарі, останній раз була помічена вченими 126 років тому. З 1897 року її не бачили і не документували.

Як йдеться в звіті Re:wild, під час минулорічної польової експедиції до Макіри — найбільшого та найбільш недоторканого лісу на Мадагаскарі, вчені перевідкрили цей вид. Окрім гігантської багатоніжки також знайшли 20 інших видів яких науковці не бачили вже дуже давно.

Гігантська багатоніжка з Мадагаскару

Найдовший екземпляр багатоніжки, яку спостерігали вчені був 10,8 дюймів завдовжки, що дорівнює 27,43 см. Середній розмір — близько 18-20 см. Вчені також відшукали мурахоподібних жуків, трьох маленьких райдужних рибок, п'ять видів стрибаючих павуків.

Ліси на Мадагаскарі знищуються для сільського господарства, лісозаготівлі та видобутку деревного вугілля — природоохоронці побоюються, що в недосліджених районах, таких як Макіра, може відбутися занепад дикої природи до того, як вчені зможуть описати та вивчити види, які там мешкають.

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