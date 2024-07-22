Почти 30 см длиной: в джунглях Мадагаскара ученые снова обнаружили гигантскую многоножку и не только (фото, видео)

Ученые планировали найти всего 30 видов животных, но им удалось найти и задокументировать не всех.

Иногда растения животного или насекомого однажды показавшись ученым, исчезают полностью или на сотни или десятки лет. Так и многоножка гигантская, живущая на Мадагаскаре, последний раз была подмечена учеными 126 лет назад. С 1897 года его не видели и не документировали.

Как говорится в отчете Re:wild, во время прошлогодней полевой экспедиции в Макиру — самый большой и самый неприкосновенный лес на Мадагаскаре, ученые переоткрыли этот вид. Кроме гигантской многоножки также нашли 20 других видов, которых ученые не видели уже очень давно.

Гигантская многоножка из Мадагаскара

Самый длинный экземпляр многоножки, которую наблюдали ученые, был 10,8 дюймов длиной, равный 27,43 см. Средний размер — около 18-20 см. Ученые также отыскали муравьевидных жуков, трех маленьких радужных рыбок, пять видов прыгающих пауков.

Леса на Мадагаскаре уничтожаются для сельского хозяйства, лесозаготовки и добычи древесного угля — природоохранники опасаются, что в неисследованных районах, таких как Макира, может произойти упадок дикой природы до того, как ученые смогут описать и изучить обитающие там виды.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что окаменелость динозавра была продана за рекордные 44 млн долларов. Это был скелет стегозавра из США.