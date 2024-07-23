На Сонці вивергається темна плазма: чим це може бути небезпечно для Землі та коли її очікувати (відео)

Виверження темної плазми може викликати й менші спалахи на світилі

Інтенсивність сонячних плям останнім часом набагато зросла. Напередодні було зафіксоване виверження темної плазми на сонці. Воно має шанс у 60% вплинути на відключення світла на нашій планеті.

Про це пише Daily mail. Йдеться про так званий холодний сонячний спалах з температурою приблизно 20 тисяч °C. Попередження опублікувало національне управління океанічних атмосферних досліджень NOAA. В ньому йдеться, що імпульс темної плазми може привести до коливань електромережі.

Загалом спалах може порушити радіозв'язок, авіаційний зв'язок, роботу супутників. Очікується, що він досягне землі приблизно в п'ятницю 26 липня. Також було опубліковане відео явища, яке показує темну хмару холодного сонячного спалаху, що виривається з сонця.

Дослідження 2023 року показало, що сонячні спалахи з нижчою температурою можуть нанести більше шкоди ніж звичайні. Вони відповідають за випромінювання, яке впливає на роботу приладів на землі. NOAA також зазначає, що протягом доби від спалаху у понеділок, кількість спалахів середнього класу на сонці може бути збільшена.

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