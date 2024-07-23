На Солнце извергается темная плазма: чем это может быть опасно для Земли и когда ее ждать (видео)

Извержение темной плазмы может вызвать и меньшие вспышки на светильнике

Интенсивность солнечных пятен в последнее время намного выросла. Накануне зафиксировано извержение темной плазмы на солнце. Она имеет шанс в 60% повлиять на отключение света на нашей планете.

Об этом пишет Daily mail. Речь идет о так называемой холодной солнечной вспышке с температурой примерно 20 тысяч °C. Предупреждение опубликовало Национальное управление океанических атмосферных исследований NOAA. В нем говорится, что импульс темной плазмы может привести к колебаниям электросети.

Вспышка может нарушить радиосвязь, авиационную связь, работу спутников. Ожидается, что он достигнет земли примерно в пятницу 26 июля. Также было опубликовано видео явления, которое показывает темное облако вырывающейся из солнца холодной солнечной вспышки.

Исследование 2023 года показало, что солнечные вспышки с более низкой температурой могут нанести больше вреда чем обычные. Они отвечают за излучение, влияющее на работу приборов на земле. NOAA также отмечает, что в течение суток от вспышки в понедельник количество вспышек среднего класса на солнце может быть увеличено.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в джунглях Мадагаскара обнаружили 21 вид живых существ, которых ученые уже очень давно не фиксировали. Среди них гигантская многоножка, которую никто из ученых не видел 126 лет.