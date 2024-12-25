Аварійні графіки відключень у Києві: чи довго не буде світла 25 грудня

Через ворожу атаку було пошкоджено ТЕС

Вранці 25 грудня, росіяни здійснили масштабний ракетний удар по містах України. Через це Укренерго дало вказівку запровадити графіки аварійних відключень електроенергії.

Про це повідомляє компанія ДТЕК. Енергетики попереджають, що графіки можуть змінюватись впродовж дня.

Відключення в Києві

Черги 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2: світло буде відсутнє до 09:30.

Відключення в Київській області

Черги 1.1, 1.2, 2.1, 2.2: світло буде відсутнє до 09:00.

Черги 3.1, 3.2: світло буде відсутнє до 10:30.

Черги 4.1, 4.2: світло буде відсутнє до 09:00.

Черги 5.1, 5.2, 6.1, 6.2: світло буде відсутнє до 10:30.

Також ДТЕК повідомив, що росіяни атакували теплоелектростанцію компанії. Внаслідок атаки було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС.

Нагадуємо, сьогодні, 25 грудня, російські війська били по Харкову, Дніпру, Кременчуці, Івано-Франківщині, Вінничині, Житомирщині. Цього разу постраждала найбільше енергетика, сектори водопостачання, газопостачання та тепломережі.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні на Різдво відключатимуть світло після ракетної атаки. Де ввели аварійні графіки відключень.