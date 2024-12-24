Бронювання від мобілізації за новими правилами: в Мінекономіки пояснили полегшення умов

Зменшення фінансового цензу має урівняти людей з високими і середніми зарплатами

Нові правила бронювання працівників критично важливих підприємств, які передбачають виплату заброньованому працівника зарплати мінімум 20 тисяч гривень і відсутність податкових боргів у підприємства — це полегшена форма економічного бронювання.

Про це в бліцінтерв'ю "Телеграфу" розповів директор департаменту економіки безпеки і оборони Мінекономіки Сергій Сметанко. Він пояснив, чому в нових правилах бронювання урядом був встановлений зарплатний критерій.

Більше читайте на сайті "Телеграф" у публікації: "Відстрочка для ФОПів, шахрайство на бронюванні та збільшення лімітів: як отримати "броню" за новими правилами".

— Можна сказати, що це лайтовий варіант економічного бронювання. Ви ж пам’ятаєте, йшлося про економічне бронювання: зробімо так, щоб економіка працювала. Спочатку мова була про 35 тисяч. Ми зменшили цей ценз майже вдвічі, — каже чиновник.

Він погодився з думкою, що не всі керівники підприємств будуть задоволені таким нововведенням, але, за його словами: "Ніколи це не буде влаштовувати всіх. Ніколи".

Говорячи про отримання підприємствами статусу критично важливих, чиновник пояснив, що зараз число таких підприємств становить близько 20 тисяч, а 2025 року якщо їхня кількість і буде зменшена, то несуттєво.

— Ми порахували, що приблизно 60% в наповненні бюджету йде через [ці 20 тисяч] критично важливих підприємств, установ та організацій. І навіть більше. Хоча їх набагато менше у відсотковому значенні до всіх підприємств [в Україні], — каже Сергій Сметанко.

Він також визнав, що існувала проблема шахраювання на бронюванні. Її масштаби сягали приблизно 5—10% маніпулювання системою.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, які працівники не підлягають бронюванню від мобілізації.