Дізнайтесь, яка область України лідирує з мобілізації у 2024 році

Все залежить від кількості військовозобов’язаних на обліку у конкретному регіоні

Кожен регіон в Україні має свої особливості мобілізації, що визначаються кількістю військових частин та необхідністю їх укомплектування. Одна з областей явно опинилася у лідерах з інтенсивності мобілізації.

Про це повідомляв начальник сектору оборонно-мобілізаційної роботи Сумського обласного ТЦК та СП Сергій Монукало в інтерв’ю "Суспільному". За його словами, все залежить від кількості військовозобов’язаних на обліку у конкретному регіоні.

Він наголосив, що у Сумській області спостерігається вища інтенсивність мобілізації порівняно із західними регіонами. Різниця пов’язана з кількістю військовозобов’язаних, які перебувають на обліку саме у цьому регіоні.

Водночас Запорізька область демонструє високі показники призову через більшу кількість військових частин, що потребують укомплектування.

Зазначається, що 90% призовників спочатку проходять підготовку у навчальних центрах. Винятки — лише військовозобов’язані, які служили трохи більш як 10 років тому й визнані придатними за станом здоров’я. Їх можуть направити одразу до військової частини.

Розподіл військових відбувається за віковими категоріями. Чоловіків до 45 років переважно направляють до штурмових підрозділів. Старших за віком призовників направляють до підрозділів забезпечення, артилерії, інженерних військ чи інших структур Сил оборони.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як простіше оформити відстрочку від мобілізації.