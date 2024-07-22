Сонце знову атакує нас: коли чекати на нові магнітні бурі

Астросиноптики попереджають про шторми

Сонце вкрито плямами й деякі з них можуть створити магнітні бурі вже найближчими днями. Їх сила не перевищить 5 балів.

Згідно з даними сайту дослідження космічної погоди Spaceweather, нова сонячна пляма AR3762 раптово затріскала спалахами. Їх численні виверження вчора та сьогодні зросли до інтенсивності М4, замість С6.

Їх сила може збільшитись до класу Х вже 22 липня, якщо інтенсивність вибухів виросте.

Водночас 21 липня, у неділю, в космос вилетіли два темні шлейфи плазми, коли спалахнула магнітна нитка, пов’язана з сонячною плямою AR3757. Вченим з Обсерваторії сонячної динаміки NASA вдалось їх зафіксувати:

"Плазма темна, тому що вона холодніша й щільніша за гаряче сонце під нею. Коли щільні шлейфи рухалися назовні через атмосферу Сонця, вони захоплювали ще більше плазми, утворюючи ядро ​​коронального викиду маси (CME)", — кажуть вчені.

Вони прогнозують, що викид корональної маси (СМЕ) торкнеться магнітного поля Землі 24 липня і спровокує магнітну бурю 5 балів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що спеку та посуху можуть замінити потопи, адже за один раз може випасти місячна або 2-3 норми опадів. Таким прогнозом поділилась кліматолог Світлана Бойченко.