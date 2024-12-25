У Росії прогримів вибух у торговому центрі. Є загибла та багато постраждалих (відео)

Загинула прибиральниця

Вранці в середу, 25 грудня, у місті Владикавказ (столиця Північної Осетії, РФ) прогримів вибух у торговому центрі "Аланія Молл". Є постраждалі та загибла.

У будівлі почалася пожежа. За даними РосЗМІ, причиною вибуху став газ, що скупчився в будівлі.

Відомо про одну загиблу — це 57-річна жінка, яка працювала прибиральницею в торговому центрі. Ще 13 людей постраждали, переважно це співробітники ТЦ, а також перехожі. Відвідувачів у приміщенні ще не було.

Інцидент стався перед відкриттям магазинів. На місці працюють пожежники та рятувальники.

Один із постраждалих у тяжкому стані, він госпіталізований. Вогонь на третьому поверсі охопив 900 квадратних метрів. Під завалами можуть бути люди, які їх шукають МНСники.

РосЗМІ пишуть, що є загроза обвалення будівлі ТЦ "Аланія Молл". Пожежні працюють обережно, не заходячи вглиб.

Водночас повідомляється, що вже після вибуху в ТЦ в Осетії прогримів ще один. За даними SHOT, БПЛА спробував ударити у телевежу у Владикавказі, що на вулиці Осетинська Гірка. Однак голова Північної Осетії Сергій Меняйло заявив, що це нібито не відповідає дійсності.

Як повідомляв "Телеграф", нещодавно на території економічної зони "Алабуга" в Росії спалахнув склад, де зберігали деталі до безпілотників "Shahed-136", якими росіяни б’ють по Україны. Втрати ворога оцінюються у 16 мільйонів доларів.