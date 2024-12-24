Кабмін не затверджує список критичних підприємств: чому так сталося і хто дає бронь

Система діє швидко, гнучко і оперативно у прийнятті рішень

Кабміну нема сенсу своєю постановою визначити перелік критично важливих підприємств, як того хочуть деякі депутати Верховної Ради, бо це забере багато часу, буде дуже обтяжливо і важко. Цим займаються інші державні органи.

Про це в бліцінтерв'ю "Телеграфу" розповів директор департаменту економіки безпеки і оборони Мінекономіки Сергій Сметанко. Він пояснив, чому це негативно впливає на гнучкість системи.

Більше читайте на сайті "Телеграф" у публікації: "Відстрочка для ФОПів, шахрайство на бронюванні та збільшення лімітів: як отримати "броню" за новими правилами".

— Рішення уряду — довгий процес погодження, прийняття рішень, доопрацювання. Це займе дуже багато часу. Чим вищий рівень прийняття рішення, тим воно довше [приймається]. Кабмін має, наприклад, перелік підприємств і організацій, які є стратегічно важливими для економіки та безпеки держави. Але він оновлюється раз на рік-півроку, а бізнес працює щодня.

Тому є гарна система, віддана на рішення органів (перелік критичних підприємств формують обласні військові адміністрації в узгодженні з Мінекономіки та Міноборони. — Ред.). Це швидкість, гнучкість і оперативність прийняття рішень, — каже чиновник.

Говорячи про скарги комунальників, яким бракує ліміту у 50% заброньованих працівників підприємств, він зауважив, що існує механізм збільшення ліміту.

— Можна збільшити за рішенням міністра оборони. Воно може бути прийняте на підставі розгляду міжвідомчої робочої групи (МРГ. — Ред.) з мобілізації та призову. Секретаріат цієї групи — Міністерство оборони. Тобто підприємство звертається до органу, який визначив його критично важливим, обґрунтовує свою необхідність. Якщо орган погоджується з цією аргументацією, то передає на Міністерство оборони, Міноборони передає на розгляд МРГ, а МРГ пропонує міністру (або не пропонує) збільшити квоту, — каже представник Мінекономіки.

За його словами, механізм працює і такі кейси вже були.

Нагадаємо, раніше Сергій Сметанко пояснив "Телеграфу" полегшення умов бронювання за новими правилами.