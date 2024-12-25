В Україні на Різдво відключатимуть світло після ракетної атаки: кому та які графіки

Протягом дня можуть відбуватися зміни

У зв’язку з масштабною ракетною атакою, яку росіяни влаштували по Україні на Різдво, 25 грудня, у низці областей запроваджено графіки відключень світла. Це було зроблено за командою "Укренерго".

Ця інформація була повідомлена в пресслужбі ДТЕК. Там зазначили, що відключення будуть у Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській областях.

"У зв’язку з масштабною ракетною атакою Укренерго надало команди на запровадження графіків відключень. Важливо: команди Укренерго можуть змінюватися протягом дня", — йдеться у повідомленні.

Графіки відключень світла

Водночас міністр енергетики України Герман Галущенко на своїй сторінці у Facebook зазначив, що Міністр прокоментував обстріл на Різдво.

"Ворог знову масовано атакує енергетику. Оператор системи передачі вживає необхідних заходів обмеження споживання для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми", — зазначив Галущенко.

Він також додав, що щойно дозволятиме ситуація з безпекою, енергетики уточнюватимуть завдані пошкодження.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів про три варіанти того, як цієї зими відключатимуть світло у будинках українців.