На Сонці помітили нові спалахи: чи очікуються магнітні бурі до кінця тижня

На графіку з'явилась ще одна "червона" дата

Довготривала магнітна буря, яка трималась на Землі тиждень, нарешті потроху знижує свій вплив. Однак астросиноптики попереджають про нові сонячні спалахи, які, ймовірно, призведуть до штормів.

Геомагнітна буря (G1-G3), яка викликала полярні сяйва на півдні Арізони та Техасу 7 і 8 жовтня, завершується. Земля вийшла з намагніченого хвоста викиду корональної маси (CME), як сказали вчені зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather.

Водночас вони попереджають про те, що сонячна пляма AR3848 створила спалах класу Х1,8, внаслідок якого у космос вилетів викид корональної маси. Обсерваторія сонячної динаміки NASA зафіксувала екстремальний ультрафіолетовий спалах:

"Цей вибух тривав понад 4 години, настільки довго, що він підняв масивний CME з атмосфери Сонця…CME точно вдарить Землю пізніше цього тижня, потенційно спровокувавши новий раунд геомагнітних бур", — резюмували вчені.

Магнітні бурі на Землі протягом 9-13 жовтня

Як йдеться у ресурсі Meteoagent, наразі, 9 жовтня, на Землі вирує сильна магнітна буря в 6 балів. Наступного дня, 10 жовтня, її сила зменшиться до мінімальної сонячної активності у 2 бали. Однак вже у п'ятницю, 11 жовтня, знову очікується геомагнітний шторм в 5 балів.

Вже протягом вихідних, 12-13 жовтня, не прогнозується будь-яких збурень вище 4 балів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в якому регіоні Україні зафіксується тепло наприкінці поточного тижня.