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Чи мобілізують чоловіків з хворою спиною

Автор
Кароліна Терещенко
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Ілюстрація
Ілюстрація. Фото Колаж "Телеграфу"

В армію не беруть навіть з плоскостопістю

В Україні деякі категорії громадян звільняються від мобілізації через стан здоров’я. Зокрема не підлягають призову чоловіки з серйозними хворобами спини.

"Телеграф" розповідає, із якими захворюваннями не беруть в армію. Список недуг прописано в наказі Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року.

Непридатні до військової служби можуть бути громадяни, які мають:

  • перелом хребта;
  • здавлення, набряк, розрив, струс та крововилив спинного мозку;
  • туберкульоз хребта, що прогресує;
  • активний туберкульоз хребта, суглобів, кісток.
  • важкі форми сколіозу (ІІІ–IV ступеня);
  • міжхребцеві грижі, які супроводжуються стійким больовим синдромом або неврологічними порушеннями;
  • остеохондроз важкого ступеня з вираженими неврологічними проявами;
  • спондильоз та спондилоартроз із порушенням функцій хребта.

Також непридатними визнають людей з ампутованими чи деформованими кінцівками. Крім цього, підставою для відстрочки може бути важка форма плоскостопості.

Нагадуємо, що не мобілізують людей з вадами розвитку, хромосомними порушеннями та деформацією. Виключити з військового обліку можуть, якщо у чоловіка:

  • вроджена вада розвитку нервової системи;
  • вроджена вада розвитку ока, вуха, обличчя та шиї;
  • вроджена вада розвитку системи кровообігу;
  • вроджена вада розвитку органів дихання;
  • щілина губи та піднебіння та інші вроджені вади розвитку органів травлення;
  • целіакія;
  • вроджена вада розвитку статевих органів;
  • вроджена вада розвитку сечової системи;
  • вроджена вада розвитку і деформації кістково-м'язової системи;
  • інші вроджені вади розвитку;
  • хромосомні аномалії.

Раніше "Телеграф" писав, з якими хворобами шлунка не мобілізують. З деякими захворюваннями дають тимчасову відстрочку.

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#Мобілізація #Хвороби #хвора спина