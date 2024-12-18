Чи мобілізують чоловіків з хворою спиною
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В армію не беруть навіть з плоскостопістю
В Україні деякі категорії громадян звільняються від мобілізації через стан здоров’я. Зокрема не підлягають призову чоловіки з серйозними хворобами спини.
"Телеграф" розповідає, із якими захворюваннями не беруть в армію. Список недуг прописано в наказі Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року.
Непридатні до військової служби можуть бути громадяни, які мають:
- перелом хребта;
- здавлення, набряк, розрив, струс та крововилив спинного мозку;
- туберкульоз хребта, що прогресує;
- активний туберкульоз хребта, суглобів, кісток.
- важкі форми сколіозу (ІІІ–IV ступеня);
- міжхребцеві грижі, які супроводжуються стійким больовим синдромом або неврологічними порушеннями;
- остеохондроз важкого ступеня з вираженими неврологічними проявами;
- спондильоз та спондилоартроз із порушенням функцій хребта.
Також непридатними визнають людей з ампутованими чи деформованими кінцівками. Крім цього, підставою для відстрочки може бути важка форма плоскостопості.
Нагадуємо, що не мобілізують людей з вадами розвитку, хромосомними порушеннями та деформацією. Виключити з військового обліку можуть, якщо у чоловіка:
- вроджена вада розвитку нервової системи;
- вроджена вада розвитку ока, вуха, обличчя та шиї;
- вроджена вада розвитку системи кровообігу;
- вроджена вада розвитку органів дихання;
- щілина губи та піднебіння та інші вроджені вади розвитку органів травлення;
- целіакія;
- вроджена вада розвитку статевих органів;
- вроджена вада розвитку сечової системи;
- вроджена вада розвитку і деформації кістково-м'язової системи;
- інші вроджені вади розвитку;
- хромосомні аномалії.
Раніше "Телеграф" писав, з якими хворобами шлунка не мобілізують. З деякими захворюваннями дають тимчасову відстрочку.