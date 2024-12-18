Чи мобілізують чоловіків з хворою спиною

В армію не беруть навіть з плоскостопістю

В Україні деякі категорії громадян звільняються від мобілізації через стан здоров’я. Зокрема не підлягають призову чоловіки з серйозними хворобами спини.

"Телеграф" розповідає, із якими захворюваннями не беруть в армію. Список недуг прописано в наказі Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року.

Непридатні до військової служби можуть бути громадяни, які мають:

перелом хребта;

здавлення, набряк, розрив, струс та крововилив спинного мозку;

туберкульоз хребта, що прогресує;

активний туберкульоз хребта, суглобів, кісток.

важкі форми сколіозу (ІІІ–IV ступеня);

міжхребцеві грижі, які супроводжуються стійким больовим синдромом або неврологічними порушеннями;

остеохондроз важкого ступеня з вираженими неврологічними проявами;

спондильоз та спондилоартроз із порушенням функцій хребта.

Також непридатними визнають людей з ампутованими чи деформованими кінцівками. Крім цього, підставою для відстрочки може бути важка форма плоскостопості.

Нагадуємо, що не мобілізують людей з вадами розвитку, хромосомними порушеннями та деформацією . Виключити з військового обліку можуть, якщо у чоловіка:

вроджена вада розвитку нервової системи;

вроджена вада розвитку ока, вуха, обличчя та шиї;

вроджена вада розвитку системи кровообігу;

вроджена вада розвитку органів дихання;

щілина губи та піднебіння та інші вроджені вади розвитку органів травлення;

целіакія;

вроджена вада розвитку статевих органів;

вроджена вада розвитку сечової системи;

вроджена вада розвитку і деформації кістково-м'язової системи;

інші вроджені вади розвитку;

хромосомні аномалії.

Раніше "Телеграф" писав, з якими хворобами шлунка не мобілізують. З деякими захворюваннями дають тимчасову відстрочку.