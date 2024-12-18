На "Радіо Судного дня" включили "Лебедине озеро"

Подібні речі зі станцією трапляються не вперше

Так звана "Радіостанція Судного дня" транслює пісні Шамана, "Лебедине озеро" та гімн СРСР. Є ймовірність того, що це є злом.

Про це пише російський telegram-канал Baza. Йдеться про радіостанцію УВБ-76, яку неформально називають "Жужжалкою".

Варто зазначити, що станцію неодноразово зламували і транслювали по ній речі, які точно не пов’язані з роботою станції. Наприклад, у 2017 році там звучали фрази "Слава Україні" та слова з пісні Wellni — "ПТН ПНХ".

Подібний випадок стався у 2022 році, коли невідомі змусили станцію кілька годин транслювати трек "Bad Apple" із гри "Touhou Project". Після цього її ламали у лютому та березні, а відповідальність за це взяла хакерська організація "Anonimus".

Ще один випадок був у серпні 2023 року, коли там прокрутили трек Айдаміра Мугу — "Черные глаза".

Про призначення УВБ-76 досі нічого не відомо, хоча працювати вона почала у 1970-х роках. Її сигнал, як вважалося, надходив із Московської, Псковської та Ленінградської областей.

Роботу "Жужжалки" в Росії іноді пов’язували із системою "Периметр" — комплексу автоматизованого запуску ядерних ракет. За однією з версій, якщо сигнал перерветься, "Периметр" запустить ракети. Через це її й прозвали "Радіостанцією Судного дня".

На Заході ж висловлювалися версії, що станція використовується для зв’язку між елементами російських збройних сил. Однак деякі експерти вважали, що постійний сигнал є "маркером каналу", тобто вона забиває якусь частоту, щоб її не зайняли інші.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що один зі штатів США переполошили загадкові дрони.