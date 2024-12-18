Унікальний музей "страстей Христових": старий цвинтар у селі Дзигівка приховує чимало цікавого (фото)
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Тут, серед старовинних кам'яних хрестів, можна побачити символи, що розповідають про зраду Юди, страждання Христа та його взаємини з учнями
Цвинтар у селі Дзигівка на Вінниччині – це не просто місце спочинку для покійних, а справжній музей просто неба, що зберігає унікальні зображення предметів "страстей Христових". Ця українська традиція, яка вражає своєю глибиною та символізмом, демонструє майстерність місцевих хресторізів і відображає релігійні мотиви, які тісно переплітаються з культурною спадщиною регіону.
У Дзигівці можна знайти численні скульптури, які розповідають про важливі моменти з життя Ісуса Христа, і це місце заслуговує на увагу та охорону."Телеграф" розповідає про нього докладніше.
Унікальність Дзигівки
На цвинтарі в Дзигівці можна побачити:
- Тридцять срібняків Іуди – символ зради.
- Драбину, якою піднімали Ісуса на хрест.
- Губку, якою Йому змащували губи оцтом.
- Спис, яким Ісуса закололи.
- Півня, який співав Петру.
- Діву Марію та плащаницю.
Ці елементи не лише відображають релігійні мотиви, але й служать свідченням майстерності місцевих хресторізів. Адже вони творили ці шедеври протягом понад 120 років.
Мрія про музей
Громадські активісти мають на меті перетворити цвинтар у Дзигівці на справжній музей сакральної скульптури просто неба. Це дозволить не лише зберегти цю культурну спадщину, але й залучити туристів, які зможуть ознайомитися з історією та мистецтвом регіону.
Важливість охорони
Попри унікальність цього місця, воно не має належного захисту з боку держави. Чиновники від культури не проявляють достатньої уваги до цього надбання, що викликає занепокоєння серед місцевих жителів та дослідників.
Збереження цвинтаря в Дзигівці як музею сакральної скульптури могло б стати важливим кроком у напрямку популяризації української культурної спадщини. Та щонайменше привернути увагу до мистецтва хресторізів.
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