Затяжна магнітна буря вирує вже майже тиждень: коли вона має завершитись

На зірці панує активна пляма

На світилі продовжують відбуватись сонячні спалахи, а на Землі — триматись сильна магнітна буря. Один зі вибухів спричинила пляма, внаслідок чого у космос вилетів викид корональної маси (СМЕ), який, ймовірно, є причиною затяжного шторму.

Активна сонячна пляма AR3842 спалахнула 7 жовтня, спричинивши сильний сонячний спалах класу Х2. Внаслідок чого відбулось зникнення короткохвильового радіозв’язку над США, як повідомили вчені зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather.

Водночас вони додають, що вибух на зірці також спричинив СМЕ, який вилетів у космос. Однак вчені не дають прогнозів щодо майбутніх магнітних бур, адже вони очікують на свіжі дані з коронографів SOHO.

Магнітні бурі на Землі протягом 8-13 жовтня

Тим часом як йдеться у ресурсі Meteoagent, наразі, 8 жовтня, наша планета знаходиться у лапах сильного геомагнітного шторму в 7 балів. Але вже у середу, 9 жовтня, його сила впаде до мінімальної сонячної активності в 3 бали.

А упродовж 9-13 жовтня не очікується будь-яких сильних геомагнітних коливань.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які погодні сюрпризи підготувала осінь на початку жовтня в Україні.